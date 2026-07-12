کشف ۱۵۰ طاقه پارچه قاچاق در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، ماموران ایستگاه بازرسی شهید زارعی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق ماموران از خودروی توقیفی، ۱۵۰ طاقه پارچه قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به ارزش ریالی این محموله گفت: طبق برآوردهای اولیه کارشناسان مربوطه، ارزش کالاهای مکشوفه افزون بر ۳۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

سردار نجفی در ادامه از تشکیل پرونده قضایی برای متهم دستگیر شده در این رابطه خبر داد و تصریح کرد: فرد مذکور پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وی در پایان با تاکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه قاطع با قاچاقچیان، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات یا گزارش خود پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.