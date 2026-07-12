کشف محموله لوازم آرایشی قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز منصوری از کشف یک محموله لوازم آرایشی قاچاق در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت‌زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه افزود: در بازرسی از خودروی توقیف شده، ۷۰ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان سه میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

منصوری گفت: برای متهم پرونده قضائی تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه اقتصادی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.