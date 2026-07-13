طرح «قصاص معادل» روی میز بهارستان؛ تجدید نظر درباره عضویت در ان پی تی

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در برابر اقدامات دشمن، تأکید کرد: دوران مماشات به پایان رسیده و نباید اجازه دهیم خون شهیدانمان را با اهدافی سطحی معامله کنیم. اگر جریان نفت در غرب آسیا و زندگی عادی برای آنها مختل شود، این تنها پاسخی درخور به جنایات بیش از ۳۰ سال اخیر است.

وی در پاسخ به این پرسش که نخستین دستورکار ضروری مجلس در هفته آینده چه خواهد بود، تصریح کرد: مجلس در کنار کارهای عادی و روزمره، باید متناسب با شرایط روز، اولویت‌های فوری را در دستور کار قرار دهد. در شرایط کنونی، دو موضوع راهبردی یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و قاعده‌گذاری در آن و همچنین تجدیدنظر در عضویت ایران در «ان‌پی‌تی»، باید در نخستین فرصت بررسی و تصویب شوند.

نماینده مردم کرج با بیان اینکه این اقدام پاسخی به زیاده‌خواهی و عهدشکنی دشمن جنایتکار حتی پس از تفاهمنامه‌های ساختگی است، افزود: دشمن باید بداند که دوران بزن و دررو تمام شده و مجلس با قدرت از منافع ملی دفاع خواهد کرد.

عباسی همچنین درباره نقش مجلس در خون‌خواهی شهیدان مقاومت، از جمله فرماندهان شهید در نبرد اخیر، اظهار داشت: وظیفه ذاتی مجلس، قانون‌گذاری است. برای ناامیدسازی دشمن از تکرار چنین جنایاتی، طرح جامعی باید تدوین شود تا هرگونه تعرض به شخصیت‌های نظام و به شهادت رساندن آنان، با «قصاص و انتقام معادل در سطح خود در دنیا» پاسخ داده شود.

وی تأکید کرد: این موضوع جزو دستورکارهای فوری است و تلاش می‌کنیم این طرح برای تصویب نهایی در مجلس پیگیری شود.

عباسی خاطرنشان کرد: جزئیات این طرح‌های پیشنهادی به‌زودی در صحن علنی مجلس اعلام خواهد شد.