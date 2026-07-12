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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

پزشکیان درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک در المپیاد جهانی را تبریک گفت

پزشکیان درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک در المپیاد جهانی را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک کشورمان در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا، این موفقیت ارزشمند را نشانه‌ای روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین دانست و تصریح کرد: فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید، راهگشای حضور موفق و افتخار آفرین در عرصه‌های جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قله‌های علم و دانش به اهتزاز در می‌آورد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

﻿درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک کشورمان در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا با سه نشان طلا و دو نشان نقره و کسب رتبه اول دنیا در بخش تجربی این مسابقات، برگ زرین دیگری برافتخارات علمی کشورمان افزود.

این موفقیت ارزشمند که نشانه‌ای روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین است، به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های محترم آنان، معلمان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. باور دارم برای ساختن آینده بهتر، نیازمند توجه بیشتر به سرمایه‌های انسانی توانمند، آموزش با کیفیت و فرصت‌های عادلانه برای شکوفایی استعدادها هستیم.

فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید، راهگشای حضور موفق و افتخارآفرین در عرصه‌های جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قله‌های علم و دانش به اهتزاز در می‌آورد. برای اعضای این تیم و همه جوانان توانمند کشورمان، سلامتی و سربلندی روزافزون آرزو دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6885869
محسن صمیمی

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