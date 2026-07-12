تبریک رئیس فرهنگستان علوم به قهرمانان المپیادهای جهانی ریاضی و فیزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای علمی این فرهنگستان، کسب قهرمانی مسابقات بین‌المللی ریاضی در چین و درخشش تیم فیزیک ایران در المپیاد جهانی برگزار شده در کلمبیا را توسط تیم نخبگان ایران تبریک گفت.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به لزوم حمایت از نخبگان علمی جامعه اذعان داشت: فتح قله های علمی علمی توسط نخبگان جوان کشور بسیار حائز اهمیت است و باید آن را قدر دانست.

وی افزود: این جوانان توانستند بار دیگر قدرت علمی ایران را در جهان به رخ بکشند.

گفتنی است تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشورهای مختلف، عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیم‌های لهستان و برزیل به دست آورد. تیم قهرمان ایران با ترکیبی متشکل از آریان زندی، ارشا عزیزالدین، سید امیرحسین طیب، علیرضا شریفی، رادین نیک‌اقبالی و علی جون‌بخش نجف‌آبادی به میدان رفت.

همچنین تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) که از ۱۳ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۴ تا ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر بوکارامانگا کلمبیا برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد.

در این دوره از رقابت‌ها هیربد فودازی، کیان ضرابیان و محمد میرمحمدی موفق به کسب مدال طلا شدند و نیما کوشکی و امیرسام گوهرپی نیز مدال نقره را از آن خود کردند. اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند.