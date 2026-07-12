شناسایی ۵۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به نقش زیربنایی بخش کشاورزی در امنیت غذایی جوامع، اظهار داشت: امنیت غذایی در ثبات اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش اساسی دارد و «زمین» یکی از مهمترین نهادههایی است که در این زمینه نقشآفرینی میکند.
وی تأکید کرد: وظیفه آحاد مردم و مسئولین است که برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، به نحو مطلوب از اراضی کشاورزی حفاظت و حمایت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۵۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است که از این تعداد، با ۲۵۵ مورد برخورد قانونی صورتگرفته و ۱۱ مورد اجرای قطعی احکام قضایی نیز به مرحله اجرا درآمده است.
صیادی با بیان اینکه مهمترین راهبرد در حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی، جلب مشارکت تمام اقشار جامعه است، تصریح کرد: از مردم انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا کارشناسان ما بتوانند در سریعترین زمان ممکن، اقدامات قانونی و پیشگیرانه لازم را به عملآورند.
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