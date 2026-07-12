به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اهمیت استراتژیک کشت دانه‌های روغنی، به‌ویژه کلزا، اظهار داشت: کشت کلزا از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است. این محصول که در تناوب با گندم کشت می‌شود، یکی از بهترین گزینه‌ها برای بهبود کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات بعدی نظیر گندم و جو در سال‌های آتی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود چهارهزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان، به‌ویژه در شهرستان‌های سلسله و پلدختر، زیر کشت کلزا رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: تاکنون برداشت از حدود سه هزار هکتار از این سطح آغاز شده که حاصل آن حدود چهارهزار تن محصول بوده است و پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید کلزای استان در سال جاری به ۶ هزار تن برسد.

صیادی، تصریح کرد: در حال حاضر لرستان با اختصاص دو درصد از تولید کلزای کشور، در جایگاه رتبه‌های هشتم تا دهم کشوری قرار دارد که این میزان در سال‌های مختلف، متفاوت است.