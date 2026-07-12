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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

پیش‌بینی برداشت ۶ هزار تن «کلزا» در لرستان

پیش‌بینی برداشت ۶ هزار تن «کلزا» در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی برداشت شش هزار تن «کلزا» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اهمیت استراتژیک کشت دانه‌های روغنی، به‌ویژه کلزا، اظهار داشت: کشت کلزا از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است. این محصول که در تناوب با گندم کشت می‌شود، یکی از بهترین گزینه‌ها برای بهبود کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات بعدی نظیر گندم و جو در سال‌های آتی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود چهارهزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان، به‌ویژه در شهرستان‌های سلسله و پلدختر، زیر کشت کلزا رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: تاکنون برداشت از حدود سه هزار هکتار از این سطح آغاز شده که حاصل آن حدود چهارهزار تن محصول بوده است و پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید کلزای استان در سال جاری به ۶ هزار تن برسد.

صیادی، تصریح کرد: در حال حاضر لرستان با اختصاص دو درصد از تولید کلزای کشور، در جایگاه رتبه‌های هشتم تا دهم کشوری قرار دارد که این میزان در سال‌های مختلف، متفاوت است.

کد مطلب 6886175

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