عباس بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با بارندگی‌های مناسب و همراهی کشاورزان، خرید تضمینی گندم در استان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۶۵ هزار تن گندم خریداری شده و روند تحویل محصول بدون معطلی در مراکز خرید در حال انجام است.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه اصلی گندم‌کاران تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه کشاورزان، پرداخت به‌موقع مطالبات است؛ در حالی که طبق قانون باید بهای گندم حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پرداخت شود، اما به دلیل شرایط اقتصادی دولت این موضوع با تأخیر مواجه شده است.

بیگدلی ادامه داد: در هفته‌های گذشته به همراه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، این موضوع را در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری کردیم و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران شدیم.

وی گفت: همچنین با مسئولان بانک کشاورزی رایزنی شده تا در قالب تسهیلات، بخشی از مطالبات کشاورزان تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شود تا بخشی از هزینه‌های تولید آنان جبران شود.

نماینده مردم تاکستان با بیان اینکه کشاورزان می‌توانستند محصول خود را در بازار آزاد عرضه کنند، افزود: گندم‌کاران با احساس مسئولیت نسبت به امنیت غذایی کشور، محصول خود را در اختیار دولت قرار داده‌اند و انتظار دارند مطالباتشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

بیگدلی با اشاره به پیش‌بینی تولید حدود ۱۰ میلیون تن گندم در کشور اظهار کرد: با این میزان تولید، امکان تحقق خودکفایی در تأمین گندم وجود دارد و نیازی به واردات نخواهد بود.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات گندم، علاوه بر تقویت امنیت غذایی کشور، موجب افزایش اعتماد و انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید در سال‌های آینده خواهد شد.

