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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم‌آباد

پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از بیمارستان در حال ساخت «نیایش» خرم‌آباد با اشاره به شرایط خاص کشور و فعال‌بودن این پروژه مهم بیمارستانی طی چند ماه گذشته، گفت: از نظر عمرانی روند ساخت پروژه مثبت ارزیابی می‌شود و باتوجه‌به شرایط خاص کشور، طی این مدت پروژه تعطیل نشده است.

وی بیان داشت: این پروژه نزدیک به ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در کنار دیگر پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت استان، از جمله بیمارستان‌های رازی کوهدشت و گهر دورود، امید می‌رود که با تکمیل این سه پروژه مهم بیمارستانی، گام‌های مؤثری در حوزه سلامت و در سطح استان از نظر درمانی برداشته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: با رایزنی‌های صورت‌گرفته با معاونت درمان در سطح وزارت بهداشت و استاندار محترم، انتظار می‌رود در صورت تخصیص و تأمین اعتبارات لازم، بتوانیم زودتر از برنامه وارد فاز تکمیل و سپس خرید تجهیزات بیمارستانی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز این بیمارستان باشیم که تکمیل این سه بیمارستان، جز مطالبات مردم استان است.

کد مطلب 6886182

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