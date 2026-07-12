به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از بیمارستان در حال ساخت «نیایش» خرمآباد با اشاره به شرایط خاص کشور و فعالبودن این پروژه مهم بیمارستانی طی چند ماه گذشته، گفت: از نظر عمرانی روند ساخت پروژه مثبت ارزیابی میشود و باتوجهبه شرایط خاص کشور، طی این مدت پروژه تعطیل نشده است.
وی بیان داشت: این پروژه نزدیک به ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در کنار دیگر پروژههای عمرانی حوزه سلامت استان، از جمله بیمارستانهای رازی کوهدشت و گهر دورود، امید میرود که با تکمیل این سه پروژه مهم بیمارستانی، گامهای مؤثری در حوزه سلامت و در سطح استان از نظر درمانی برداشته شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: با رایزنیهای صورتگرفته با معاونت درمان در سطح وزارت بهداشت و استاندار محترم، انتظار میرود در صورت تخصیص و تأمین اعتبارات لازم، بتوانیم زودتر از برنامه وارد فاز تکمیل و سپس خرید تجهیزات بیمارستانی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز این بیمارستان باشیم که تکمیل این سه بیمارستان، جز مطالبات مردم استان است.
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