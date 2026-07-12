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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵

علت مرگ سناتور آمریکایی «لیندسی گراهام» اعلام شد

علت مرگ سناتور آمریکایی «لیندسی گراهام» اعلام شد

بر اساس یافته‌های اولیه دفتر پزشکی قانونی واشنگتن، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا بر اثر پارگی آئورت ناشی از بیماری قلبی-عروقی جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دفتر پزشکی قانونی واشنگتن در گزارش اولیه خود اعلام کرد که علت مرگ «لیندسی گراهام» سناتور ۷۱ ساله جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، پارگی آئورت (دیسکشن آئورت) ناشی از بیماری قلبی-عروقی آترواسکلروتیک بوده است.

بر اساس این گزارش، یافته‌های اولیه که از سوی دفتر این سناتور نیز منتشر شده، نشان می‌دهد گراهام بر اثر «دیسکشن آئورت ناشی از بیماری قلبی-عروقی آترواسکلروتیک» جان باخته است.

پیش از این، دفتر سناتور گراهام تنها از درگذشت وی پس از یک بیماری ناگهانی خبر داده بود و جزئیاتی درباره علت مرگ منتشر نکرده بود.

کد مطلب 6886327

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    نظرات

    • فاطمه IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      6 0
      پاسخ
      برو به جهنم آدم کش دست راستت زیر سر ترامپ و نتانیابو
    • ایران همدل IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      5 0
      پاسخ
      بفرمایید که به درک واصل و الان هم درجهنم پذیرایی گردید.
    • ایران همدل IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      3 6
      پاسخ
      با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد
    • IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      6 0
      پاسخ
      علت مرگ « آه » کودکان غزه ومیناب بوده است نه چیز دیگری
    • رامین IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      جمهوری اسلامی ماند و این جانی جنگ طلب حامی اسراییل معدوم شد. عمر دنیا کوتاه است اما انسانهای ظالم عبرت نمیگیرند. خداوند حیوانات را باشکل ها وغرایز متفاوت آفریدتا به انسانها بگویددرون آدمها مثل این حیوانات است. انسانهایی چون حیوانات ولی بشکل انسان هستند و لیندسی گراهام شبیه کفتار وسگ وحشی بود. چه بدعاقبتی دارند ظالمان وحامیان انان که به محض مردن وقتی آن دنیا را می‌بینند و باورمیکنند مکافات عملی هست بخدا التماس برگشت بدنیا میکنند تاجبران کنندامااثری ندارد. خداعاقبت مردم وطن دوست ایران ختم بخیرنماید
    • US ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      5 0
      پاسخ
      بهر حال به درک واصل شد . خوشحالیم که در قعر جهنم با آتشی که خود افروخته است دارد میسوزد.
    • یزدان IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      6 0
      پاسخ
      الله اکبر الله اکبر این وعده خداست .تبریک به تمام آزادگان ومظلومین جهان انشالله نتانیاهو وترامپ هم به بدترین شکل ممکن مجازات بشن
    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      به‌درک‌واصل‌شد‌انشالا‌به‌جهنم
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      برو به درک ای مردم آزار ادمکش

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