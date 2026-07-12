علت مرگ سناتور آمریکایی «لیندسی گراهام» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دفتر پزشکی قانونی واشنگتن در گزارش اولیه خود اعلام کرد که علت مرگ «لیندسی گراهام» سناتور ۷۱ ساله جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، پارگی آئورت (دیسکشن آئورت) ناشی از بیماری قلبی-عروقی آترواسکلروتیک بوده است.

بر اساس این گزارش، یافته‌های اولیه که از سوی دفتر این سناتور نیز منتشر شده، نشان می‌دهد گراهام بر اثر «دیسکشن آئورت ناشی از بیماری قلبی-عروقی آترواسکلروتیک» جان باخته است.

پیش از این، دفتر سناتور گراهام تنها از درگذشت وی پس از یک بیماری ناگهانی خبر داده بود و جزئیاتی درباره علت مرگ منتشر نکرده بود.