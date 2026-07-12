وقتی سناتور آمریکا هم آرزوی نابودی ایران را به گور برد

خبرگزاری مهر - مجله مهر: وقتی صدام گفت سه روزه به تهران میرسد و ایران را میگیرد یا شیمون پرز آرزو میکرد که ایران را نابود کند و جان مککین هر شب با رویای عوض کردن حکومت ایران به خواب میرفت خیلیها در گوشه و کنار دنیا فکرش را نمیکردند که تک تک این آدمها این خیالبافیشان درباره ما را به گور میبرند و برای ابد حسرت به دل خواهند ماند. دشمنانی که امید داشتند ایران را اگر نابود نکردند لااقل کمی نقشه جغرافیایش را کوچک کنند. حالا طی ۲۴ ساعت گذشته به فهرست بلند بالای این آدمها یک نفر دیگر هم اضافه شده تا جایی که صبح امروز همه جهان با یک خبر غافلگیر کننده روزشان آغاز شد؛ «لیندسی گراهام مُرد» تاجایی که دفتر این سناتور جنگطلب و ضدایرانی طی بیانیهای اعلام کرد: «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت» کسی که آرزو داشت با سقوط ایران، آمریکا درآمدهای عجیب و غریب به جیب بزند و مدعی بود که آمریکا، ایران را با خاک یکسان خواهد کرد. او که در ظاهر حامی ربع پهلوی و جریان سلطنتطلبان خائن به وطن بود و کودتای دیماه را فرصت مناسبی برای تغییر حکومت در ایران میدانست حتی حین حمایت ظاهریاش از آشوبگران از توهین به آنها هم دریِغ نمیکرد و معتقد بود که آنهای ایرانیانی هستند که «مثل سگ کشته میشوند» حالا با خبر از بین رفتن این سناتور ضدایرانی کاربران فارسی در فضای مجازی هرکدام به شکل متفاوتی نسبت به آن واکنش نشان دادهاند کاربرانی که دوست دارند این مرگ شروعی برای پایان همه بدخواهان حال حاضر این آب و خاک باشد. جالب است بدانید لیندسی گراهام که تا همین یکی دو روز پیش ترامپ را بابت مراسم تشییع رهبر شهید ایران حسابی دلداری میداد بعد از مرگ ناگهانیاش خیلیها را شگفتزده کرد تا جایی که بخش عمدهای از کاربران علت درگذشت این سناتور را تیر غیب دانستند.
گروهی هم مثل خود ما ترجیح دادند لیندسی گراهام را در لیست همه دشمنانی که روزی آرزوی نابودی ایران را داشتند اضافه کنند. دشمنانی که همگی در گور خوابیدند و نوادگانشان استوار ماندن ایران را تماشا کردند؛ از اسکندر و چنگیز گرفته تا خلفای عرب و صدام.
لیندسی گراهام کمتر از یک هفته پیش به تصویر تقاضای ایرانیها برای قصاص و انتقامش واکنش داده بود. او به کنایه از انتخاب عکسش تشکر کرده بود. حالا کاربران ایرانی همان پست را دستخوش واکنشهایشان قرار دادند و نوشتند که این عکس میتواند عکس خوبی برای سنگ قبرش باشد.
عدهای هم مردن گراهام را یک اتفاق مهم توصیف کردند و معتقد بودند که این مرگ باعث شده تا ترامپ بزرگترین حامیاش در سنا و رژیم اسرائیل بزرگترین حامیاش در امریکا را از دست بدهد.
این سناتور ضدایرانی با شروع جنگ ۴۰ روزه گفته بود که خاورمیانه بزرگترین تغییر در هزار سال گذشته را تجربه میکند. حرفی که حالا دستمایه واکنش کاربران ایرانی شده و آنها معتقدند که این تنها حرف درست گراهام بوده که عمرش کفاف نداده تا ببیند که ایران قدرتمند این روزها در حال رقم زدن تغییر هزار ساله در غرب آسیاست.
برخی از ایرانیها هم با شنیدن خبر مرگ لیندسی گراهام آن را تحقق وعدههای خدا دانستند و نوشتند: وعده الهی در برابر دشمنان نزدیکه. سناتور لیندسی گراهام، دشمن سرسخت مردم ایران به عزراییل سلام کرد.
یکی دیگر از کاربران هم در همین راستا خطاب به طرفداران ربع پهلوی نوشت: عمو لیندزی براندازا که میگفت سال ۲۰۲۶ سال پایان ایرانه (دقت کنید نوشته بود درگیری ۲۰۰۰ساله نه ۴۷ ساله) خودش امروز پایان یافت و خوراک مار و مور شد.
بعضی هم که گراهام را بزرگترین حامی جریان ربع پهلوی در امریکا برای حمله به ایران میدانستند، گفتند که گراهام به خائنان قول پیروزی داده بود و حالا خودش امروز تسلیم مرگ شد.
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