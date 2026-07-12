سنتکام: حملات برای تضعیف توان نظامی ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) با صدور بیانیهای از آغاز دور جدید حملات این کشور علیه ایران خبر داد.
سنتکام در این بیانیه مدعی شد که نیروهای آمریکایی حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردهاند.
سنتکام همچنین ادعا کرد که این حملات در راستای ادامه تلاشها برای تضعیف توان ایران در حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز انجام میشود.
سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در گفتگو با شبکه سیانان مدعی شد: دقایقی پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز تیراندازی کرد.
نظر شما