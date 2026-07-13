  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۸

آمادگی آبفای ایلام برای تامین آب در مرزهای مهران و چیلات

آمادگی آبفای ایلام برای تامین آب در مرزهای مهران و چیلات

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از آمادگی آبفای ایلام برای تامین آب در مرزهای مهران و چیلات خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیرساخت‌های آبرسانی در مرز بین‌المللی مهران برای ایام اربعین ۱۴۰۵ به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است.

وی همچنین از پیشرفت عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌های آبرسانی در مرز جدید چیلات دهلران خبر داد و بر اهمیت این پروژه در مدیریت جمعیت زائران تأکید کرد.

مدیرعامل آبفای ایلام با اشاره به لزوم تأمین آب شرب در مسیرهای مواصلاتی، افزود: تأسیسات آبرسانی در مسیرهای تردد زائران در سطح استان، از جمله محورهای منتهی به مرزهای مهران و چیلات، به‌طور کامل آماده‌سازی شده‌اند.

محمدی تصریح کرد: تأمین آب شرب پایدار در نقاط پرتردد از جمله محدوده «شباب»، «جندالله» و سایر نقاط استراتژیک پیش‌بینی شده است و در مناطق با تراکم بالا، از ظرفیت آبرسانی سیار به عنوان پشتیبان برای خدمت‌رسانی به زائران استفاده خواهد شد.

مدیرعامل آبفای ایلام به حوزه کنترل کیفیت اشاره کرد و در این زمینه گفت: بخش کنترل کیفیت آب این شرکت در آمادگی کامل به‌سر می‌برد و با استقرار آزمایشگاه‌های سیار، پایش مستمر کیفیت آب آشامیدنی در طول ایام اربعین انجام خواهد شد تا سلامت زائران تضمین شود.

کد مطلب 6886388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها