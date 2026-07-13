آمادگی آبفای ایلام برای تامین آب در مرزهای مهران و چیلات

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیرساختهای آبرسانی در مرز بینالمللی مهران برای ایام اربعین ۱۴۰۵ بهطور کامل آماده بهرهبرداری است.
وی همچنین از پیشرفت عملیات آمادهسازی زیرساختهای آبرسانی در مرز جدید چیلات دهلران خبر داد و بر اهمیت این پروژه در مدیریت جمعیت زائران تأکید کرد.
مدیرعامل آبفای ایلام با اشاره به لزوم تأمین آب شرب در مسیرهای مواصلاتی، افزود: تأسیسات آبرسانی در مسیرهای تردد زائران در سطح استان، از جمله محورهای منتهی به مرزهای مهران و چیلات، بهطور کامل آمادهسازی شدهاند.
محمدی تصریح کرد: تأمین آب شرب پایدار در نقاط پرتردد از جمله محدوده «شباب»، «جندالله» و سایر نقاط استراتژیک پیشبینی شده است و در مناطق با تراکم بالا، از ظرفیت آبرسانی سیار به عنوان پشتیبان برای خدمترسانی به زائران استفاده خواهد شد.
مدیرعامل آبفای ایلام به حوزه کنترل کیفیت اشاره کرد و در این زمینه گفت: بخش کنترل کیفیت آب این شرکت در آمادگی کامل بهسر میبرد و با استقرار آزمایشگاههای سیار، پایش مستمر کیفیت آب آشامیدنی در طول ایام اربعین انجام خواهد شد تا سلامت زائران تضمین شود.
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