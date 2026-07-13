حجاب نخستین خط دفاعی در برابر تغییر سبک زندگی است

حجت‌الاسلام قاسم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب، اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب را هم می‌توان از منظر تاریخ اسلام و هم در تاریخ معاصر مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: در سال‌های پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) و در جریان جنگ احزاب، سوره احزاب در کنار پرداختن به موضوع دفاع و حفظ اسلام، بر عفاف و حجاب نیز تأکید دارد که این مسئله نشان‌دهنده اهمیت ویژه این موضوع در آموزه‌های اسلامی است.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به تجربه تاریخی مسلمانان در آندلس گفت: در قرن‌های شانزدهم و هفدهم نیز دشمن برای حذف اسلام از اروپا به سراغ نسل جوان و به‌ویژه دختران رفت و گرفتن پوشش و لباس اسلامی از آنان یکی از طرح‌هایی بود که در این مسیر دنبال شد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و از دهه ۷۰ با تعابیری چون شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و جنگ فرهنگی، جامعه را متوجه برنامه دشمن کرده بودند.

حجاب تنها یک واجب فردی نیست

حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه حجاب مانند دیگر واجبات دینی یک واجب است، گفت: برخی واجبات نقش قلعه و حصار را دارند و اگر این حصارها آسیب ببینند، سایر واجبات نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: عفاف و حجاب، امر به معروف و رعایت حقوق مؤمنان و قانون از جمله موضوعاتی هستند که اگر آسیب ببینند، بسیاری از مسائل دیگر جامعه نیز متأثر خواهند شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با اشاره به مفهوم عفاف بیان کرد: عفاف تنها مختص زنان نیست بلکه هم برای مردان و هم زنان اهمیت دارد و به معنای متین بودن و آراستگی انسان به آن چیزی است که دین از او خواسته است.

وی ادامه داد: عفت در گفتار، رفتار و پوشش مطرح است و هنگامی که عفاف در کنار حجاب قرار می‌گیرد، به متانت و آراستگی انسان به پوششی اشاره دارد که اسلام بر آن تأکید کرده است.

حجت‌الاسلام شهریاری افزود: در موضوع حجاب، پوشش اسلامی اصل است و اگرچه چادر برترین نوع حجاب محسوب می‌شود، اما تأکید اصلی بر پوشیده بودن و آراستگی به لباسی است که با معیارهای اسلامی مطابقت داشته باشد.

حجاب یک نماد و هویت اسلامی است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بر موضوع حجاب در جامعه تأکید فراوانی وجود دارد، گفت: حجاب یک مرز اجتماعی و نماد اسلامی است؛ وقتی وارد یک کشور می‌شویم، مردم در خیابان نماز نمی‌خوانند که از این طریق اسلامی بودن آن جامعه مشخص شود، اما پوشش اسلامی و حجاب یکی از نمادهای هویت جامعه مسلمان است.

حجت الاسلام شهریاری اظهار کرد: حجاب یک راهبرد و موقعیت مهم است و نخستین خط دفاعی محسوب می‌شود که اگر در برابر آن کوتاه بیاییم، سبک زندگی جامعه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: وقتی حجاب آسیب ببیند، خانواده، زنان، مردان و فرزندان نیز متأثر خواهند شد چراکه ساختار جامعه اسلامی بر خانواده و ارتباط میان زن، مرد و فرزندان استوار است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه زن در اسلام گفت: اگر زن و مادر در جامعه آسیب ببیند، خانواده و در نهایت جامعه آسیب خواهد دید و در روایات نیز از زن به عنوان گل خوشبو یاد شده است.

محبت پدر و همسر، سدی در برابر آسیب‌های اجتماعی

حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه دشمن برای آسیب زدن به این خط دفاعی برنامه دارد، اظهار کرد: یکی از این برنامه‌ها افزایش مظاهر خودنمایی در جامعه است، انسان نیازمند توجه و دیده شدن است اما اگر این نیاز در خانواده تأمین نشود، ممکن است فرد برای دیده شدن به فضای عمومی جامعه روی بیاورد.

وی افزود: در این زمینه وظیفه مردان و پدران بسیار سنگین است و در آموزه‌های دینی نیز بر محبت پدر به دختر و توجه عاطفی به فرزندان تأکید فراوانی شده است.

حجت‌الاسلام شهریاری گفت: اگر دختر در خانواده از محبت و حمایت عاطفی برخوردار باشد، یک تکیه‌گاه دارد و کمتر در معرض برخی آسیب‌ها قرار می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی شکستن حریم‌ها را از دیگر آسیب‌ها دانست و افزود: وقتی فاصله‌ها و حریم‌های میان زن و مرد آسیب ببیند، بسیاری از مسائل دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: فرهنگ دشمن تلاش دارد آداب، پوشش و لباس ما را تغییر داده و فرهنگ، رسوم و تفکر غربی را جایگزین آن کند.

برای حفظ حجاب نیازمند تبیین هستیم

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به جایگاه مادر در فرهنگ اسلامی گفت: در اسلام جایگاه مادر بسیار رفیع است و در روایت «الجنة تحت اقدام الامهات» بر این جایگاه تأکید شده است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب نیز در بیانات خود تأکید داشتند کشورهایی که تحت تأثیر دشمن قرار گرفتند، یکی از مسیرهای نفوذ در آنها تغییر پوشش و عفاف بوده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: برای حفظ این قلعه و خط دفاعی نیازمند تبیین هستیم و افراد تأثیرگذار، نخبگان و متنفذان جامعه باید بازخوانی مجددی درباره موضوع حجاب داشته باشند تا بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی

حجت‌الاسلام شهریاری در ادامه با اشاره به رسالت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: در میان مأموریت‌های تعریف‌شده برای ستاد، یکی از موضوعات مورد توجه، عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی، بازار و سطح جامعه است.

وی افزود: در دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل شاخص پوشش وجود دارد که هم برای مردان و هم زنان تعریف شده و رعایت آن مورد رصد قرار می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی ادامه داد: در صورت مشاهده مواردی که نیازمند تذکر باشد، موضوع به رئیس دستگاه به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آن مجموعه منتقل می‌شود تا مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار بیان کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف و اماکن در این حوزه مسئولیت دارند و باید نسبت به رعایت اصول عفاف و حجاب در بازار مراقبت داشته باشند.

شهریاری گفت: فروشندگان در وهله نخست باید خود به این موضوع توجه کنند و در کنار آن نسبت به مراجعه‌کنندگان نیز در چارچوب‌های تعریف‌شده تذکر داشته باشند.

مردم در موضوع عفاف و حجاب نقش مهمی دارند

وی با اشاره به نقش مردم در سطح جامعه افزود: در کنار دستگاه‌هایی چون دادگستری، فراجا، بسیج و سپاه، خود مردم نقش مهمی در موضوع عفاف و حجاب دارند و اگر مردم پای کار باشند و وظیفه خود را انجام دهند، بسیاری از آسیب‌ها کاهش پیدا می‌کند.

شهریاری اظهار کرد: برای تحقق این موضوع نیازمند آموزش هستیم و مردم باید بدانند چگونه به مسئله ورود کنند، پیشینه موضوع را بشناسند و شیوه صحیح تذکر را فرا بگیرند.

وی افزود: تشکل‌های مردمی نیز آموزش‌های لازم را دریافت کرده و این آموزش‌ها را در سطح جامعه به مردم منتقل می‌کنند تا افرادی که دغدغه دین و انقلاب دارند، نسبت به این موضوع آگاهی بیشتری پیدا کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: تبیین شاخص‌های عفاف و حجاب، برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های آموزشی و نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز و سازمان‌ها از جمله برنامه‌های مورد توجه است.

وی تأکید کرد: اگر در برابر این موضوع سکوت و بی‌تفاوتی داشته باشیم، هم افراد و هم خانواده‌ها آسیب خواهند دید.