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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

به بهانه سالگرد علی شاطرزاده؛

۲۲ تیر و یک اتفاق تلخ برای جامعه کاراته؛ مردی که همیشه در تاریخ ماند

۲۲ تیر و یک اتفاق تلخ برای جامعه کاراته؛ مردی که همیشه در تاریخ ماند

خانواده کاراته تیرماه ۱۶ سال پیش عضوی را از دست داد که یکی از مردان پرافتخار و ماندگار این رشته بود و هم در دوران ملی پوش بودنش و هم در مربیگری افتخارات زیادی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شاطرزاده نامی آشنا در ورزش کشور به خصوص کاراته ایران است، مرد پرافتخار کاراته ایران در قاره کهن شامگاه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۹ در جریان تمرینات تیم سپاهان دچار ضایعه مغزی شد و به کما رفت.

وی ۴ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۶ تیر ماه از اغما خارج شد در حالی که همه به بهبودی وی امید بسیاری داشتند، ۲۲ تیرماه در بیمارستان فیض اصفهان جامعه ورزش را در شوک فرو برد و در سن ۳۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

زنده یاد شاطرزاده در کنار افتخارات بی تکرارش در دنیای قهرمانی، یکی از مربیان خوش فکر و با آتیه کاراته بود. مردی که هنوز هم عنوان مرد طلایی کاراته کای ایران در آسیا را در اختیار دارد. بزرگ مردی ستودنی که به شخصیت والا، معرفت و مردانگی شهره بود.

کسب پنج مدال طلای آسیا، مدال نقره ۹۸ جهان، نقره بازی‌های آسیایی ۹۸ بانکوک، نام مرحوم شاطرزاده را به عنوان یکی از پرافتخارترین کاراته کاهای ایران در تاریخ این ورزش ثبت کرده است.

وی در دنیای مربیگری نیز یکی از نوابغ کاراته ایران بود و با تیم‌های پاس، نفت، فجر و فولاد مبارکه عناوین متعددی کسب کرد و عنوان بهترین و پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ‌های کاراته همچنان در اختیار دارد.

کد مطلب 6886422

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