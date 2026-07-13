تداوم حملات ایران به اهداف آمریکایی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری از حملات متعدد ایران به منافع تجاری و اقتصادی آمریکا در کشورهای منطقه از جمله بحرین، کویت، اردن و عراق خبر میدهند. موج جدیدی از حملات ایران علیه پایگاههای آمریکا از لحظاتی پیش آغاز شده است. در همین رابطه منطقه المیناء در کویت هدف انفجارهای متعدد قرار گرفت.
پایگاههای نظامی این کشور در واکنش به تجاوز جدید فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی درمنطقه به خاک ایران، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است.
بر اساس اعلام منابع رسانهای، در نتیجه این حملات یکی از شرکتهای تجاری آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. علاوه بر این انفجار، ستونهای دود از مناطق مختلف آسمان بحرین مشاهده میشود که عمدتاً بر فراز پایگاهها و ناطق وابسته به آمریکاییها قرار دارد.
همچنین صدای انفجار در استان سلیمانیه واقع در شمال عراق از ساعتی پیش به گوش می رسد. ایران در حملات خود به این استان، مقر نیروهای تجزیه طلب ضد ایرانی را هدف قرار داده است.
در اردن نیز صداهای متعدد انفجار به گوش رسیده است. ارتش اردن در واکنش به این حملات مدعی شده که چهار فروند موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، منهدم کرده است.
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