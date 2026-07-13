بیانیه سنتکام درباره جدیدترین دور از تجاوزات آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام مدعی شد: ما موج جدیدی از حملات علیه ده‌ها هدف نظامی در چندین مکان در ایران را به پایان بردیم.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام آمده است: برای اولین بار از پهپادهای انتحاری و قایق‌های انتحاری در حملات علیه ایران استفاده کردیم.

سنتکام مدعی شد: ما پدافند هوایی، رادارها، قابلیت‌های موشکی و قایق‌ها را هدف قرار دادیم تا توانایی ایران را کاهش دهیم. تنگه هرمز یک آبراه حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و ایران آن را کنترل نمی‌کند.

این در حالی است که آمریکا در تجاوزات خود علیه مناطق مختلف ایران زیر ساخت های غیر نظامی و قایق های صیادی شهروندان ایرانی را هدف قرار می دهد.