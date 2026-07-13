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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۳

بیانیه سنتکام درباره جدیدترین دور از تجاوزات آمریکا علیه ایران

بیانیه سنتکام درباره جدیدترین دور از تجاوزات آمریکا علیه ایران

سنتکام با صدور بیانیه ای از پایان دور جدید تجاوزات آمریکا علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام مدعی شد: ما موج جدیدی از حملات علیه ده‌ها هدف نظامی در چندین مکان در ایران را به پایان بردیم.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام آمده است: برای اولین بار از پهپادهای انتحاری و قایق‌های انتحاری در حملات علیه ایران استفاده کردیم.

سنتکام مدعی شد: ما پدافند هوایی، رادارها، قابلیت‌های موشکی و قایق‌ها را هدف قرار دادیم تا توانایی ایران را کاهش دهیم. تنگه هرمز یک آبراه حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و ایران آن را کنترل نمی‌کند.

این در حالی است که آمریکا در تجاوزات خود علیه مناطق مختلف ایران زیر ساخت های غیر نظامی و قایق های صیادی شهروندان ایرانی را هدف قرار می دهد.

کد مطلب 6886373

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