به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با صدور پیامی درگذشت همسر «رامین عبدالهشاهی» خبرنگار خبرگزاری مهر را تسلیت گفت.
در این پیام که خطاب به عبدالهشاهی صادر شده، آمده است: «اطلاع از درگذشت همسر گرامیتان موجب تأسف و اندوه فراوان شد. همسری فداکار که سالها با بیماریاش مبارزه کرد و در این مسیر تکیهگاه و رفیقی مطمئن چون شما را همراه خود داشت.»
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در این پیام، برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال آمرزش، آرامش و علو درجات و برای بازماندگان به ویژه همسر گرامیشان صبر و سلامتی مسئلت کرد.
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