مهرداد شیرازی رئیس کمیته فنی ووشو ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو پس از به پایان رسیدن دوره کمیته فنی فدراسیون، مهرداد شیرازی، نایبرئیس کمیته فنی کنفدراسیون ووشو آسیا را مجدداً بهعنوان رئیس کمیته فنی منصوب کرد و همچنین اعضای جدید نیز به مدت یک سال جهت عضویت در کمیته فنی مشخص شدند.
بر این اساس فرهنگ شادنیا، علی جهانگیری، محمدباقر مهدینژاد، میرحسن کوهکمری، حسین حضرتی، سعید حیدری، مجید ملکی، مجید خوبیاری، رامین موحدنیا، محمد نوری، مهدی خانی، عبدالعلی ابراهیمی، علی شیرآقایی، فرشاد عربی، قدرتالله داودی، محمد رستگارمقدم و خانمها زینب عباسی، محبوبه کریمی، ندا مولاهویزه، مریم هاشمی و ستاره سالخورده بهعنوان اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون ووشو انتخاب و معرفی شدند.
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