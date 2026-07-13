به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید فرامرزی اظهار کرد: در راستای صیانت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان گشت مشترک ستاد تنظیم بازار متشکل از کارشناسان فرمانداری،جهاد کشاورزی،اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان از واحد های صنفی در شهر آلونی مرکز شهرستان انجام شد.
وی افزود:در این بازرسی ها واحدهای صنفی مختلفی از جمله نانوایی ها ، میوه فروشی ها ، فروشگاههای مواد غذایی و مرغ فروشی ها مورد بررسی قرار گرفتند.
فرامرزی بیان داشت: موجودی کالاها، قیمتگذاریها و رعایت نکات و دستورالعمل های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و توصیه ها و تذکرات لازم به این واحدها ارائه شد.
شایان ذکر است گشتهای نظارتی ستاد تنظیم بازار شهرستان خانمیرزا بهصورت مرتب و مستمر در حال نظارت بر بازار میباشد و همچنین از مردم شهرستان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف را به سامانه ۱۲۴و یا سایر دستگاه عضو کارگروه و مراجع قانونی گزارش دهند.
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