مشکلات مربوط به خرید گندم در بروجرد توسط تعاون روستایی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در جلسه بررسی وضعیت گندم و آرد شهرستان بروجرد، اظهار کرد: مشکلات مربوط به خرید گندم توسط تعاون روستایی باید هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود، چراکه این مجموعه همواره در توزیع کالاهای اساسی خدمات مناسبی به مردم ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: باتوجه‌به گرمای هوا، هرگونه تأخیر در برداشت و خرید گندم می‌تواند خطر آتش‌سوزی و خسارت به مزارع کشاورزان را افزایش دهد.

فرماندار بروجرد، ادامه داد: اگر امکان خرید به‌موقع گندم از کشاورزان فراهم نشود، آنان ناچار خواهند شد محصول خود را به بازار آزاد و دلالان عرضه کنند که این موضوع با اهداف خرید تضمینی مغایرت دارد.

ولدی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت مراکز تعاون روستایی گفت: باید تلاش شود علاوه بر مراکز اداره غله، خرید تضمینی گندم در مراکز تعاون روستایی نیز انجام شود.

فرماندار بروجرد، بیان کرد: تعاون روستایی باهدف حمایت از کشاورزان ایجاد شده و باتوجه‌به آغاز فصل برداشت، ضروری است گندم کشاورزان، به‌ویژه محموله‌های کمتر از ۱۰ تن، از طریق مراکز تعاون روستایی خریداری شود.