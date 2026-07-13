به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: عملیات برداشت گندم از نیمه دوم خردادماه سال جاری از سطح ۲۸۰ هزار هکتار اراضی تحت کشت آغاز شد و تا کنون حدود ۱۶۳ هزار تن محصول توسط ۵۰ مرکز خرید تجهیز شده در سطح استان، برداشت و جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به ادامه این روند، افزود: پیش‌بینی می‌شود که در پایان فصل، مجموع برداشت از کل سطح زیر کشت به حدود ۵۵۰ هزار تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، تأکید کرد: از کشاورزان گرامی تقاضا می‌شود، باتوجه‌به تلاش دولت برای تسریع در پرداخت بها، گندم‌های خود را سریع‌تر به مراکز خرید تحویل دهند.

صیادی، تصریح کرد: باید از خروج گندم از چرخه مصرف انسانی و استفاده از آن به‌عنوان خوراک دام جلوگیری شود، این موضوعی است که برای مصلحت مردم استان و کشور اهمیت حیاتی دارد.

وی با اطمینان‌بخشی به کشاورزان، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای تسریع در فرایند پرداخت وجه محصولات آن‌ها به طور مستمر انجام خواهد شد.