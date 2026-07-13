به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای با اشاره به روند مقاومسازی مسکن روستایی در استان اظهار کرد: امسال با همکاری بانکهای عامل، ۵۷۰۰ فقره تسهیلات برای مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وی افزود: برای روستاهایی که در زمینه مقاومسازی با عقبماندگی بیشتری مواجهاند یا در معرض خطر گسل و زلزله قرار دارند، برنامهریزی ویژهای انجام شده است تا در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با تأکید بر نقش مقاومسازی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی، بهویژه زلزله، تصریح کرد: تحقق اهداف این طرح مستلزم مشارکت و همراهی مردم و استقبال روستاییان است.
خواجهای با قدردانی از همکاری بانکهای عامل، بخشداران و سایر دستگاههای ذیربط، خواستار تسریع در روند پرداخت تسهیلات و تسهیل امور متقاضیان شد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مقاومسازی مسکن روستایی در زنجان از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، گفت: برای سال آینده نیز مقاومسازی ۱۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان هدفگذاری شده و در افق بلندمدت، با مشارکت مردم و همکاری بانکهای عامل، بخش عمده واحدهای مسکونی روستایی استان طی هشت سال آینده مقاومسازی خواهد شد.
نظر شما