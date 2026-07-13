شهادت یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار هرمزگان در حمله آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی شهادت «نوح مهدوی»، از مدیران شرکت ارتباطات سیار استان هرمزگان، در جریان تجاوز وحشیانه و جنایتکارانه آمریکا به خاک کشورمان، با صدور پیامی ضمن محکوم کردن این اقدام، شهادت این همکار خدوم را به خانواده وی، همکارانش، مردم هرمزگان و خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تسلیت گفت.

متن کامل پیام سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به این شرح است:

بِسمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقین

تجاوز وحشیانه و جنایتکارانه روزهای گذشته آمریکا به خاک میهن عزیزمان به شهادت یکی از فرزندان خدوم خانواده ارتباطات کشور انجامید و بار دیگر ماهیت ضدانسانی و قانون‌گریز حاکمان آمریکایی را آشکار کرد.

شهادت همکار گرانقدر، شهید نوح مهدوی، رییس اداره نگهداری و پشتیبانی ارتباطات سیار استان هرمزگان که در حین انجام مأموریت خطیر پایدارسازی ارتباطات مخابراتی و خدمت‌رسانی به مردم، آسمانی شد، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شد.

این شهید والامقام با حضور مسئولانه در میدان خدمت، جلوه‌ای ماندگار از تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری کارکنان حوزه ارتباطات را به نمایش گذاشت و نام خود را در شمار مدافعان خدمت به مردم ثبت کرد.

اینجانب با محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه، شهادت این همکار عزیز را به خانواده معظم شهید، همکاران وی در شرکت ارتباطات سیار، مردم شریف هرمزگان و تمامی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تسلیت و تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید علو درجات، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل و کامل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

بی‌تردید راه خدمت صادقانه به مردم با عزم و همت خانواده بزرگ ارتباطات کشور با قوت ادامه خواهد یافت و چنین جنایت‌هایی هرگز خللی در اراده خدمتگزاران این مرز و بوم ایجاد نخواهد کرد.

سیدستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات