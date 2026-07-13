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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

بازگشت ۴ همت از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به خزانه‌

بازگشت ۴ همت از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به خزانه‌

دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده، ۴ هزار میلیارد تومان از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه‌داری کل کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد که بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مقطع جنگ تحمیلی سوم با برخی توجیهات مدیریتی، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از منابع نقدی نزد خود را در اقدامی مغایر با قوانین، به حسابی نزد یکی از بانک‌های تجاری منتقل کرده‌ بود که با ورود به‌ موقع و اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور، این وجوه به حساب خزانه‌داری کل کشور بازگردانده شد.

کد مطلب 6886513
زهرا علیدادی

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