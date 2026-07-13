به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی، آیتالله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای، که با حضور علما، روحانیون معزز، نمایندگان مجلس خبرگان، خانوادههای معظم شهدا، جوانان و اقشار مختلف مردم در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، با تأکید بر اینکه تبیین ابعاد وجودی این شخصیت والامقام نیازمند گذر دههها زمان است، اظهار داشت: ایشان منظومهای جامع از ویژگیهای اخلاقی، رفتاری، عرفانی و فقهی بودند.
وی با بیان اینکه این شخصیت حکیم در عین عالم، فقیه و سیاستمدار بودن، زیست سادهزیستانه و روحیهای شاعرانه و عارفانه داشت، افزود: ایمان راسخ و استقامت بینظیر ایشان در طوفانهای سهمگین تاریخ انقلاب، هرگز متزلزل نشد.
استاندار اصفهان با تقدیر از حضور پرشور مردم اصفهان، قم، مشهد، تهران و دیگر نقاط جهان اسلام در مراسم بدرقه پیکر مطهر شهید امت، تصریح کرد: حضور چهل میلیون تشییعکننده در گستره امت اسلامی، از ایران تا نجف و کربلا، تاریخیترین بدرقه را رقم زد.
جمالینژاد ادامه داد: این حضور حماسی، پاسخی قاطع به ۸۶ سال ایستادگی و مجاهدت ایشان از کوچههای مشهد و سلولهای رژیم ستمشاهی تا حسینیه امام خمینی(ره) بود.
وی افزود: این خروش مردمی، بزرگترین و پیچیدهترین عملیات جنگ شناختی و رسانهای دشمن را که با هدف تخریب چهره مسئولان و فرماندهان طراحی شده بود، به طور کامل خنثی کرد.
استاندار اصفهان با تشریح میراث ماندگار و نقش اثرگذار این شخصیت در ریلگذاری آینده کشور، گفت: ایشان آینده ایران را با تدوین سندهای راهبردی و سیاستهای کلان ترسیم کردند و نسخههای شفابخشی همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای مصونسازی کشور، بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نقشه راه جوانان، سیاستهای کلی خانواده و جمعیت برای اقتدار درونزا و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را پایهگذاری کردند.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه سنگین مسئولان و آحاد جامعه در شرایط کنونی تأکید کرد: امروز پرچم این نهضت در دستان رهبر جوان، برومند و دلسوزمان است که با همان منطق، نگاه و اقتدار، مسیر را هدایت میکنند.
جمالینژاد گفت: ما در استانداری اصفهان و همه ارکان حوزه، دانشگاه، بازار، کارخانه و روستا، امانتدار مکتب مقاومت، استکبارستیزی و توکل به خدا خواهیم بود و پیام این تجمع میلیونی به جهان این است که راه روشن شهدا با ارادهای پولادین ادامه دارد و دشمنان بار دیگر طعم شکست را خواهند چشید.
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