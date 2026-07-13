بررسی تمدید رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس در جلسه فردای شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که فردا – سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵- برگزار می‌شود، دو فوریت لایحه شهردار تهران درخصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در ۶ حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در دستور جلسه چهارصد و نوزدهم شورا قرار دارد.

گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری نیز در این جلسه بررسی خواهد شد. همچنین چند پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف می‌شوند.