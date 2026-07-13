  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

بررسی تمدید رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس در جلسه فردای شورا

بررسی تمدید رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس در جلسه فردای شورا

همزمان با چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که فردا – سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵- برگزار می‌شود، دو فوریت لایحه شهردار تهران درخصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در ۶ حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در دستور جلسه چهارصد و نوزدهم شورا قرار دارد.

گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری نیز در این جلسه بررسی خواهد شد. همچنین چند پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف می‌شوند.

کد مطلب 6886519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها