سید شهرام هروی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: بعد از معرفی نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی تمرینات آماده سازی را از ۱۹ تیرماه آغاز کردیم و خدا را شکر روند خوبی را برای موفقیت در این بازیها طی می کنیم.

وی افزود: در برنامه های آماده سازی پیش از اعزام به این رویداد مهم دو اردوی مشترک بین المللی در روسیه به میزبانی شهر سوشی و ترکیه در استانبول خواهیم داشت. البته در هر دو مورد مسابقاتی که در آن تاریخ در روسیه و ترکیه برگزار می شود شرکت می کنیم که می تواند خیلی در پیشرفت تیم موثر باشد.

مدیر فنی تیم های ملی کاراته ادامه داد: مسعود رهنما به عنوان رئیس فدراسیون تلاش زیادی دارد تا بهترین امکانات برای کادر فنی و ملی پوشان فراهم شود. تمرکز روی موفقیت در بازیها آسیایی ناگویاست و بعد از قهرمانی در آسیا، شرایط به سمتی می رود که بتوانیم در ناگویا این روند رو به رشد را با موفقیتی بزرگ ختم کنیم.

هروی به برگزاری اردوهای تیم ملی پایه در شهرستانها نیز اشاره کرد و افزود: تیم های رده سنی پایه مسابقات انتخابی و اردوهای آماده سازی را برای حضور در دو رویداد مهم قهرمانی جهان و آسیا در شهرهای مختلف پیگیری می کنند که مسعود رهنما هم نظارت مستقیمی بر روند آماده سازی این تیم ها دارد. ضمن اینکه این برنامه به گسترش و پیشرفت کاراته در کشور کمک می کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پتانسیل خوبی که در هر دو بخش مردان و زنان داریم بتوانیم به وعده ای که برای موفقیت در ناگویا داده بودیم، با نتایجی بهتر از دوحه و اینچئون عمل کنیم. معتقدم با همدلی که در حال حاضر در خانواده بزرگ کاراته وجود دارد می توان در سال ١٤٠٥ بهترین نتایح تاریخ کاراته ایران در رده بزرگسالان و پایه ها در مسابقات پیش رو را رقم زد.