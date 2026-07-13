«سعد آباد» قهرمان والیبال زیر ۱۵ سال استان بوشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات استانی، رقابت‌های والیبال زیر ۱۵ سال استان بوشهر با حضور هفت تیم، به مدت دو روز در سالن انقلاب بوشهر (هیات والیبال استان) برگزار شد و در پایان، تیم سعدآباد با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

در این مسابقات، تیم‌های امید آینده‌سازان بوشهر و ارشیا استیل گناوه نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دیدار رده‌بندی، تیم ارشیا استیل گناوه موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ تیم دشتستان را شکست دهد و مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

دیدار فینال با حضور مهدی بهرام‌زاده معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان، پیمان نورورزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر، رضا بحریه رئیس هیات والیبال استان، این رشته برگزار شد.

در این دیدار حساس و تماشایی، تیم سعدآباد با تکیه بر بازی منسجم، روحیه جنگندگی و درخشش کاپیتان خود، موفق شد با نتیجه ۲ گیم بر ۱ حریفش را شکست دهد و با شایستگی، بدون حتی یک شکست، عنوان قهرمانی مسابقات والیبال زیر ۱۵ سال استان بوشهر را از آن خود کند.

در پایان این رقابت‌ها، جام قهرمانی، مدال و لوح تقدیر به تیم‌های اول تا سوم اهدا شد.