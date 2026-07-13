به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی، حجتالاسلام رضا نوری با صدور بیانیهای با عنوان «لبیک یا قائد العظیم» اظهار کرد: خون به ناحق ریخته شده رهبر، امام و پیشوای مؤمنان، امام خامنهای عزیز، حق مسلمی را برای اولیای دم ایشان که ملت ایران و آزادیخواهان جهان باشند، ایجاد کرده است و آن، حق انتقام و قصاص از قاتلان، اعم از آمران و عاملان، است.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: اکنون پس از فرمان رهبر و امام جامعه، اینجانب و آحاد مردم خراسان شمالی با معظمله عهد میبندیم که برای اجرای حکم قصاص و انتقام، از هیچ کمکی دریغ نکنیم و تمام توان خود را در مسیر اجرای این حکم الهی به کار گیریم تا دیگر جنایتکاران، اندیشه تعرض و به شهادت رساندن رهبران الهی را در سر نپرورانند.
نظر شما