رضایی: انتقام پرونده جدید جنگ تحمیلی است؛ همراهی مردم سرمایه اصلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن رضایی صبح یک‌شنبه در مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» که در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: حضور پرشور مردم خراسان شمالی در آیین بزرگداشت، امتداد همان غیرت تاریخی مردمانی است که همواره در دفاع از مرزهای ایران پیشگام بوده‌اند.

وی با قدردانی از حضور مردم این استان افزود: این حضور باشکوه نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی همچنان با انسجام و وحدت در صحنه حضور دارد و همین همراهی، سرمایه اصلی کشور در عبور از حوادث بزرگ است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس با اشاره به تحولات اخیر، آن را نقطه عطفی در تاریخ ایران دانست و گفت: تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی بازتاب گسترده‌ای در منطقه و جهان داشت و بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی از عظمت این حضور مردمی شگفت‌زده شدند.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا با بیان اینکه شهادت رهبران و شخصیت‌های بزرگ، مسیر یک ملت را متوقف نمی‌کند، تصریح کرد: این حوادث موجب تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و افزایش انگیزه ملت ایران برای ادامه راه خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز دو مسئولیت بزرگ بر عهده ملت ایران قرار دارد؛ نخست پیگیری انتقام و دوم استمرار انقلابی که با وحدت و حضور مردم شکل گرفته است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: انتقام، پرونده جدید جنگ تحمیلی اخیر است و نباید تصور شود که با پیگیری حقوقی یا پایان درگیری‌های نظامی، این پرونده بسته خواهد شد.

سردار رضایی افزود: تجاوز به حریم رهبری و امنیت ملی ایران، عبور از یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و ملت ایران براساس حقوق بین‌الملل و همچنین اعتقادات دینی خود، حق دفاع و مطالبه حقوق خویش را محفوظ می‌داند.

وی با تأکید بر حفظ انسجام ملی گفت: ملت ایران همان‌گونه که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است، با وحدت، مقاومت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مسیر خود را ادامه خواهد داد.

سردار رضایی در پایان با قدردانی از مردم، مسئولان و برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت در خراسان شمالی، حضور گسترده مردم این استان را موجب خرسندی رهبر معظم انقلاب دانست و از همراهی آنان در این مراسم تقدیر کرد.