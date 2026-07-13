به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظام سلامت کشور، اظهار کرد: صنعت تجهیزات پزشکی یکی از مهم‌ترین صنایع دانش‌بنیان کشور است و تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، نشان داده توسعه تولید داخل تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت سلامت، پایداری زنجیره تأمین و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: حمایت از تولیدات صادرات‌محور، راهبرد اصلی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی است. گردش مالی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی بازار تجهیزات پزشکی، ظرفیت قابل توجه این صنعت را نشان می‌دهد و بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است با اجرای برنامه جامع «پیش‌ران»، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی افزایش یابد و زمینه حضور گسترده‌تر محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: این برنامه بر پایه سیاست‌ها و اسناد بالادستی حوزه سلامت تدوین شده و بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین استوار است.

وی، ارتقای کیفیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی، تسهیل و هوشمندسازی فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه بازار داخلی، گسترش صادرات، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه ساخت داخل تجهیزات راهبردی، توانمندسازی سرمایه انسانی و استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر را مهم‌ترین محورهای این برنامه عنوان کرد.

علیزاده تأکید کرد: دستیابی به بازارهای صادراتی نیازمند ارتقای مستمر کیفیت محصولات، تسهیل فرآیندهای تولید و صدور مجوز، توسعه فناوری، افزایش تعامل میان صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و همچنین هدایت حمایت‌ها به سمت تولیدکنندگان توانمند است. اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: در هدایت منابع و تدوین سیاست‌های حمایتی، اولویت با کالاهای راهبردی و تولید داخل خواهد بود تا ضمن افزایش بهره‌وری نظام سلامت، توان تولیدکنندگان داخلی تقویت شود، وابستگی کاهش یابد و پایداری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی حفظ شود.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برنامه جامع «پیش‌ران» در تولید داخل تجهیزات پزشکی، برنامه‌ای برای ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش اشتغال تخصصی، تقویت توان صادراتی و ارتقای جایگاه ایران در بازار تجهیزات پزشکی منطقه است و اجرای آن با مشارکت تولیدکنندگان، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و سایر ذی‌نفعان دنبال خواهد شد.