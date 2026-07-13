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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

آغاز اجرای برنامه «پیش‌ران» در تولید تجهیزات پزشکی

آغاز اجرای برنامه «پیش‌ران» در تولید تجهیزات پزشکی

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از آغاز اجرای برنامه جامع «پیش‌ران» در تولید داخل تجهیزات پزشکی به عنوان برنامه ملی تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظام سلامت کشور، اظهار کرد: صنعت تجهیزات پزشکی یکی از مهم‌ترین صنایع دانش‌بنیان کشور است و تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، نشان داده توسعه تولید داخل تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت سلامت، پایداری زنجیره تأمین و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: حمایت از تولیدات صادرات‌محور، راهبرد اصلی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی است. گردش مالی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی بازار تجهیزات پزشکی، ظرفیت قابل توجه این صنعت را نشان می‌دهد و بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است با اجرای برنامه جامع «پیش‌ران»، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی افزایش یابد و زمینه حضور گسترده‌تر محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: این برنامه بر پایه سیاست‌ها و اسناد بالادستی حوزه سلامت تدوین شده و بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین استوار است.

وی، ارتقای کیفیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی، تسهیل و هوشمندسازی فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه بازار داخلی، گسترش صادرات، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه ساخت داخل تجهیزات راهبردی، توانمندسازی سرمایه انسانی و استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر را مهم‌ترین محورهای این برنامه عنوان کرد.

علیزاده تأکید کرد: دستیابی به بازارهای صادراتی نیازمند ارتقای مستمر کیفیت محصولات، تسهیل فرآیندهای تولید و صدور مجوز، توسعه فناوری، افزایش تعامل میان صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و همچنین هدایت حمایت‌ها به سمت تولیدکنندگان توانمند است. اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: در هدایت منابع و تدوین سیاست‌های حمایتی، اولویت با کالاهای راهبردی و تولید داخل خواهد بود تا ضمن افزایش بهره‌وری نظام سلامت، توان تولیدکنندگان داخلی تقویت شود، وابستگی کاهش یابد و پایداری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی حفظ شود.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برنامه جامع «پیش‌ران» در تولید داخل تجهیزات پزشکی، برنامه‌ای برای ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش اشتغال تخصصی، تقویت توان صادراتی و ارتقای جایگاه ایران در بازار تجهیزات پزشکی منطقه است و اجرای آن با مشارکت تولیدکنندگان، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و سایر ذی‌نفعان دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6886567
حبیب احسنی پور

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