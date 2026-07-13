سم نیل بازیگر «پارک ژوراسیک» از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ساعتی پیش اعلام شد سم نیل بازیگر نیوزیلندی که برای بازی در مجموعه فیلمهای «پارک ژوراسیک»، «پیکی بلایندرز» و فیلمهای مستقل شناخته میشود، در استرالیا درگذشت. وی که نامزدی چندین جایزه گلدن گلوب و امی را در کارنامه داشت، ۷۸ ساله بود.
در پستی که در صفحه نیل در شبکههای اجتماعی منتشر شد، آمده است: «با کمال تاسف، بازماندگان سم نیل خبر درگذشت او را در روز دوشنبه ۱۳ جولای در سیدنی استرالیا به اشتراک میگذارند.»
در این پست از این فقدان به عنوان ناگهانی و غیرمنتظره یاد شده و تاکید شده که وی از سرطان رهایی یافته بود.
سم نیل که سال ۲۰۲۲ مفتخر به دریافت نشان شوالیه نیوزیلند شده بود، سال ۱۹۴۷ در ایرلند شمالی متولد شد. او و خانوادهاش در سال ۱۹۵۴ به زادگاه پدرش در جنوب اقیانوس آرام بازگشتند.
نیل که بازیگریاش با فیلم «سگهای خوابیده» راجر دونالدسون در سال ۱۹۷۷ آغاز شده بود، در اواخر همان دهه برای به دست آوردن فرصتهای بزرگتر راهی استرالیا شد و سال ۱۹۷۹ با بازی در فیلم بسیار موفق «حرفه درخشان من» به کارگردانی گیلیان آرمسترانگ و بازی جودی دیویس، به جشنواره کن راه یافت و مورد توجه بینالمللی قرار گرفت.
با انتشار خبر درگذشت وی، آنتونی آلبانیزی نخستوزیر استرالیا، نیل را برای نقش آفرینی «در بسیاری از داستانهای محبوب استرالیایی و کسب جایگاه ویژه در قلب استرالیاییها» ستود.
وی پس از نبردی طولانی با سرطان خون، در جشنواره کن امسال با فیلم «آیا تا به حال این را به تو گفتهام؟» حضور داشت و فاش کرد که از این بیماری رهایی یافته است.
نیل در طول ۴۵ سال حضور بر پرده بزرگ یا کوچک با نقشهای قهرمان یا شرور در فیلمهایی مانند «آرامش مطلق» (۱۹۸۹) با بازی نیکول کیدمن، «شکار اکتبر سرخ» (۱۹۹۰)، «پیانو» (۱۹۹۳) برنده نخل طلا به کارگردانی جین کمپیون و به عنوان بازیگر نقش اودین در فیلم «ثور: عشق و رعد» (۲۰۲۲) درخشید. بازی وی در فصل اول سریال «پیکی بلایندرز» در نقش سرگرد بیرحم چستر کمپبل هم فراموش ناشدنی است.
نیل در دهه ۱۹۸۰ برای بازی در نقش جیمز باند تست داد، اما در نهایت این نقش به تیموتی دالتون رسید؛ با این حال با بازی در فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: سوپرنوا» و بعد در نقش دیرینهشناس دکتر آلن گرانت در «پارک ژوراسیک»، او به بازیگری شناخته شده بدل شد.
وی اولین حضورش در نقش گرانت در «پارک ژوراسیک» اسپیلبرگ را سال ۱۹۹۳ تجربه کرد. این فیلم اقتباسی است از رمان مایکل کرایتون که سال ۱۹۹۰ منتشر شده بود که وی در ادامه در «پارک ژوراسیک ۳» در سال ۲۰۰۱ و «سلطه دنیای ژوراسیک» سال ۲۰۲۲ نیز بازی داشت.
این بازیگر که ۲ بار ازدواج کرده ۴ فرزند و ۸ نوه از خود به یادگار گذاشته است.
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