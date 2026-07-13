حجتالاسلام والمسلمین حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ثبتنام زائران اربعین حسینی در استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از مشتاقان زیارت اباعبدالله الحسین (ع) در استان اصفهان با مراجعه به سامانه سماح، آمادگی خود را برای حضور در این راهپیمایی عظیم و معنوی ثبت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه زائران نباید فرآیند ثبتنام خود را به روزهای پایانی و نزدیک به ایام اربعین موکول کنند، افزود: با توجه به حجم بالای تقاضا و بهمنظور پیشگیری از ایجاد اختلال در سامانهها و تسهیل در ارائه خدمات، از عموم مردم شریف استان تقاضا داریم در اسرع وقت نسبت به قطعی کردن ثبتنام خود اقدام کنند.
ضرورت هماهنگی با پلیس راهور و تعیین وسیله نقلیه
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در ادامه به موضوعات ترافیکی و امنیت مسیرها اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای اصلی ما امنیت جادهها و روانسازی ترددهاست. زائرانی که قصد سفر با خودروی شخصی یا ناوگان عمومی را دارند، حتماً باید جزئیات وسیله نقلیه خود را در سامانه ثبت کنند تا پلیس راهور و دستگاههای متولی بتوانند مدیریت بهتری روی ترافیک جادهای و ظرفیت پارکینگهای مرزی داشته باشند.
مدیریت ازدحام در مرزهای خروجی
حجتالاسلام اژدری با اشاره به اهمیت انتخاب دقیق مرزهای خروجی تصریح کرد: برای جلوگیری از تراکم جمعیت و ازدحام در نقاط مرزی، زائران محترم باید در زمان ثبتنام، مرز خروجی خود را متناسب با ظرفیتهای اعلامشده انتخاب کرده و دقیقاً از همان مرز تعیینشده اقدام به خروج از کشور کنند. این اقدام به توزیع مناسب جمعیت در پایانههای مرزی کمک شایانی خواهد کرد.
تأکید بر درج شماره تلفن معتبر
وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مداوم با زائران در طول مسیر سفر، خاطرنشان کرد: درج یک شماره تلفن همراه معتبر و در دسترس در سامانه سماح برای هر زائر یا سرپرست کاروان الزامی است. این شماره پل ارتباطی ما برای ارسال پیامکهای راهنما، هشدارهای امنیتی، پیشبینیهای هواشناسی و دستورالعملهای پلیس راهور خواهد بود؛ لذا از همه متقاضیان میخواهیم در ثبت اطلاعات ارتباطی خود دقت لازم را به کار بندند.
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