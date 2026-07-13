اجرای ۱۷ پروژه آب و فاضلاب در سقز با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال

محمد فرهاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان سقز خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۷ پروژه در حوزه آب و فاضلاب این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال در دست اجرا است که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح‌های در حال اجرای بخش شهری افزود: بخشی از این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شهر سقز و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی در حال اجرا است.

اجرای طرح‌های زیرساختی در شهر سقز

وی ادامه داد: اجرای خط انتقال آب از مخزن حسن‌خان به مخزن سایت ۱۱۲ هکتاری نهضت ملی مسکن، احداث خط انتقال آب سایت نهضت ملی مسکن شهر سقز، اجرای پارت‌های اول تا سوم این پروژه‌ها، همچنین حفر یک حلقه چاه به روش روتاری و اجرای طرح آبرسانی به شهر صاحب، از مهم‌ترین پروژه‌های فعال در بخش شهری به شمار می‌رود که برای آنها ۱۵۱ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به طرح‌های روستایی نیز گفت: اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب روستای تموته، آبرسانی به روستاهای دره‌وزان، ملقرنی، باغچله، جعفرخان، دره‌هوان و قلندر، از جمله پروژه‌هایی است که هم‌اکنون در حال اجرا است.

فرهاد افزود: حفر چاه و بهسازی چشمه در روستاهای جعفرخان، دره‌هوان، بسطام و باغلوجه، تکمیل پروژه‌های آبرسانی مجتمع‌های خورخوره، باغلوجه و کوچه‌طلا، اجرای طرح آبرسانی به شهر صاحب، مجتمع تموغه و مجتمع اوباتو نیز از دیگر طرح‌های فعال این شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه‌های بخش روستایی بیش از ۸۱ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و با بهره‌برداری از این طرح‌ها، دسترسی ساکنان مناطق شهری و روستایی شهرستان سقز به خدمات پایدار آب و فاضلاب بهبود خواهد یافت.