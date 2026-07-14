شناسایی ۲۶۱۴ انشعاب و مصرف غیرمجاز آب در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر لامعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با همکاری واحدهای بهره‌برداری، حقوقی و خدمات مشترکین، ۲ هزار و ۶۱۴ مورد انشعاب و مصرف غیرمجاز آب در استان شناسایی و ساماندهی شد.

وی افزود: از مجموع تخلفات کشف‌شده، ۸۶۲ مورد مربوط به دستبرد مستقیم به شبکه و یک هزار و ۷۵۲ مورد مربوط به مصارف غیرمجاز پشت کنتوری بوده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با بیان اینکه ساماندهی این انشعابات موجب بازگشت ۳۳۲ هزار و ۷۹۲ مترمکعب آب به شبکه توزیع شده است، تصریح کرد: این میزان آب با در نظر گرفتن الگوی مصرف ۱۱ مترمکعب، نیاز ماهانه حدود ۳ هزار و ۲۵ خانوار را تأمین می‌کند.

لامعی از برخورد قانونی با متخلفان نیز خبر داد و گفت: با پیگیری‌های واحد حقوقی، ۹ شعبه ویژه در مراجع قضایی استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آب و فاضلاب و برخورد با سارقان آب تشکیل شده است.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در صیانت از منابع آبی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده انشعاب‌های غیرمجاز، مصارف مشکوک یا هرگونه دستبرد به شبکه، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.