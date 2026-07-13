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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

عامل تیراندازی در آستانه اشرفیه دستگیر شد

عامل تیراندازی در آستانه اشرفیه دستگیر شد

آستانه اشرفیه-  فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری عامل تیراندازی عمدی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی با بیان نقش غیرقابل انکار سلاح‌های غیرمجاز در بروز درگیری‌ ها و به مخاطره افتادن امنیت روانی شهروندان، اظهار کرد: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده و پلیس در چارچوب قانون با این مسئله با جدیت برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت تعدادی از ماهیگیران در اطراف رودخانه سفیدرود شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح بادی با اقدامات پلیسی صورت گرفته خبر داد و تصریح کرد: عامل تیراندازی که مردی ۵۲ ساله بوده قصد خود را از این اقدام ترساندن و متواری نمودن ماهیگیران منطقه عنوان کرده و پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیر مجاز مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: هر کس به هر روشی امنیت مردم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبرو خواهد شد.

کد مطلب 6886654

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