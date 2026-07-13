عامل تیراندازی در آستانه اشرفیه دستگیر شد

به گزارش خبر گزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی با بیان نقش غیرقابل انکار سلاح‌های غیرمجاز در بروز درگیری‌ ها و به مخاطره افتادن امنیت روانی شهروندان، اظهار کرد: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده و پلیس در چارچوب قانون با این مسئله با جدیت برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت تعدادی از ماهیگیران در اطراف رودخانه سفیدرود شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح بادی با اقدامات پلیسی صورت گرفته خبر داد و تصریح کرد: عامل تیراندازی که مردی ۵۲ ساله بوده قصد خود را از این اقدام ترساندن و متواری نمودن ماهیگیران منطقه عنوان کرده و پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیر مجاز مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: هر کس به هر روشی امنیت مردم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبرو خواهد شد.