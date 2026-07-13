ضرورت بازنگری در سرفصل های رشته توسعه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ابطحی در مراسم انعقاد توافقنامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: حدود ۳۷ سال پیش، در معاونت عمرانی جهاد سازندگی، کمیتههایی همچون برقرسانی، راهسازی، اشتغال و سایر زیرساختهای عمرانی برای توسعه روستاها تشکیل شده بود و در مدت کوتاهی خدمات گستردهای در مناطق روستایی ارائه شد.
وی افزود: روند توسعه نامتوازن سبب شد با شرایطی مواجه شویم که امروز شاهد آن هستیم. اکنون جای بسیاری از زیرساختهای گذشته را شبکه اینترنت، فناوریهای نوین و ارتقای کیفیت کشاورزی گرفته است، اما وضعیت اشتغال در روستاها همچنان نیازمند توجه جدی است.
ابطحی با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیتهای طبیعی و انسانی روستاها میتواند به بهبود کیفیت زندگی روستاییان و در نهایت ارتقای شرایط شهرها منجر شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم تابآوری را به عنوان یکی از یادگارهای رهبر شهید پاس بداریم، باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه حل مسائل کشور گفت: در وزارت علوم، مدیریت «حل مسئله» ایجاد شده و مجموعه دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علمی کشور در چارچوب این ساختار برای حل مسائل جامعه به کار گرفته شدهاند و آمادگی دارند در حوزه توسعه روستایی نیز بر اساس نیازها و اولویتها همکاری کنند.
وی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش در کنار پژوهش و فناوری تأکید کرد و گفت: به نظر میرسد ضلع سومی نیز باید به این همکاریها افزوده شود. امروز رشته توسعه روستایی در مجموعه رشتههای کشاورزی با ضعفهایی مواجه است و لازم است سرفصلهای این رشته بازنگری شود.
ابطحی افزود: توجه به کارآفرینی اجتماعی باید به برنامههای آموزشی این رشته افزوده شود و حوزه آموزش نیز در کنار پژوهش و فناوری، نقش فعالتری در توسعه روستاها ایفا کند تا در نهایت کیفیت زندگی در سراسر کشور ارتقا یابد.
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