به گزارش خبرنگار مهر، محفل معنوی «انس با قرآن» صبح دوشنبه با حضور علاقه‌مندان به قرآن کریم و با اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی در دارالقرآن نور ناحیه ۲ خرم‌آباد برگزار شد و بر نقش قرآن در تقویت هویت دینی و انقلابی نسل جوان تأکید شد.

تأکید بر پیوند قرآن با فرهنگ ایثار و شهادت

در این آیین، پیرداده بیرانوند، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، به تبیین جایگاه قرآن کریم در هدایت فرد و جامعه پرداخت و بر نقش آموزه‌های قرآنی در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای بیت رهبری، بر ضرورت ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در میان نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.

ترویج فرهنگ قرآنی در محیط‌های آموزشی

این محفل معنوی با مدیریت مدیر دارالقرآن نور ناحیه ۲ خرم‌آباد و با همکاری اساتید و فعالان قرآنی برگزار شد و فرصتی برای تعمیق فرهنگ انس با قرآن، تقویت باورهای دینی و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران فراهم آورد.

برگزارکنندگان این برنامه، هدف از اجرای چنین محافلی را گسترش فعالیت‌های قرآنی، ترویج سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های قرآن کریم و تقویت پیوند نسل جوان با ارزش‌های دینی و انقلابی در محیط‌های آموزشی عنوان کردند.