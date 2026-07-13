به گزارش خبرنگار مهر، محفل معنوی «انس با قرآن» صبح دوشنبه با حضور علاقهمندان به قرآن کریم و با اجرای برنامههای متنوع قرآنی در دارالقرآن نور ناحیه ۲ خرمآباد برگزار شد و بر نقش قرآن در تقویت هویت دینی و انقلابی نسل جوان تأکید شد.
تأکید بر پیوند قرآن با فرهنگ ایثار و شهادت
در این آیین، پیرداده بیرانوند، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، به تبیین جایگاه قرآن کریم در هدایت فرد و جامعه پرداخت و بر نقش آموزههای قرآنی در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تأکید کرد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای بیت رهبری، بر ضرورت ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در میان نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.
ترویج فرهنگ قرآنی در محیطهای آموزشی
این محفل معنوی با مدیریت مدیر دارالقرآن نور ناحیه ۲ خرمآباد و با همکاری اساتید و فعالان قرآنی برگزار شد و فرصتی برای تعمیق فرهنگ انس با قرآن، تقویت باورهای دینی و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران فراهم آورد.
برگزارکنندگان این برنامه، هدف از اجرای چنین محافلی را گسترش فعالیتهای قرآنی، ترویج سبک زندگی مبتنی بر آموزههای قرآن کریم و تقویت پیوند نسل جوان با ارزشهای دینی و انقلابی در محیطهای آموزشی عنوان کردند.
نظر شما