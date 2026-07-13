به گزارش خبرنگار مهر طاهر رستمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اربعین که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد افرادی که برای دریافت گذرنامه اقدام کردند بیش از این است به گونه ای که سه هزار و ۷۰۰ نفر فرآیند دریافت گذرنامه خود را آغاز کرده‌اند.

وی در خصوص تسهیل در تردد زائران، افزود: پیگیری‌های لازم برای برقراری سه پرواز هوایی به مقصد عراق انجام شده است که اولویت این پروازها با اعزام نیروهای امدادی هلال‌احمر خواهد بود.

رستمی با تقدیر از تلاش‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع، بر اهمیت برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در مرکز استان تاکید کرد.

معاون استاندار خراسان‌شمالی‌ تصریح کرد: باید با الگوگیری از انسجام و شکوه مراسم بدرقه رهبر شهید، مراسم جاماندگان اربعین نیز به شکلی منسجم، استانی و تأثیرگذار در مرکز استان برگزار شود.

وی با قدردانی از حضور حماسی مردم استان در مراسم تشییع «رهبر شهید»، گفت: این حضور بی‌نظیر و میزبانی شایسته مردم خراسان‌شمالی که منجر به کاهش خدماتی از دوش استان خراسان رضوی شد، بار دیگر دشمنان را بهت‌زده و عصبانی کرد.

رستمی افزود: حضور مردم از روز قبل از مراسم در خیابان‌ها و مشارکت اقشار مختلف از جمله عشایر غیور در برپایی موکب‌ها، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های رهبر شهید است.

معاون استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ تیرماه، با بهره‌گیری از ۴۳۲ دستگاه ناوگان عمومی، ۶ هزار زائر را برای حضور در مراسم تشییع اعزام کرد.

وی همچنین به آمادگی جمعیت هلال‌احمر اشاره کرد و گفت: ۲ تیم عملیاتی در قالب ۱۸۰ نیروی هلال‌احمر به همراه چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه کامیون امدادی به عراق اعزام خواهند شد تا خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دهند.