به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد استانی اربعین که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، از آمادگی کامل دستگاه های اجرایی برای خدمت رسانی به زائران خبر داد و اعلام کرد : مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان برگزار می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۵۳ نفر در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیاده روی روز اربعین ثبت نام کردند؛ مراسم محوری جاماندگان اربعین در مرکز استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه ی ما خادم مردم و زائرین کربلای معلا و حرم مطهر رضوی هستیم از آمادگی دستگاه های اجرایی و خدماتی عضو ستاد برای ارائه خدمات و پشتیبانی از زائران تا پایان ماه صفر خبر داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه با تاکید بر آمادگی ستادهای شهرستانی از فرمانداران وشهرداران استان خواست: مسیر های ورودی وخروجی استان را جهت استقبال از زائرانی که برای تشرُّف به حرم مطهر رضوی،مسیر خراسان شمالی را انتخاب می کنند به بهترین نحو آماده و تجهیز نمایند.

رستمی در پایان از رسانه ها و هیئت های مذهبی خواست تا با بهره گیری از ظرفیت های خود، فضایی پر شور برای مشارکت مردم فراهم‌ در مراسم های پیش بینی شده پایان ماه صفر و جاماندگان اربعین حسینی فراهم نمایند.