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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

امکان ثبت سفارش واردات کانتینر بدون انتقال ارز

امکان ثبت سفارش واردات کانتینر بدون انتقال ارز

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای از امکان ثبت سفارش واردات کانتینر با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت؛ امکان ثبت سفارش کانتینر با کد تعرفه *۸۶۰۹۰۰۰۰ (کانتینرها از جمله کانتینرها برای ترابری سیالات مخصوصاً طراحی شده و تجهیز شده برای هر نوع وسیله حمل و نقل)*، با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز از محل *بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - واردات کانتینر به استناد بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت* و با اخذ تأییدیه مجوز بدون انتقال ارز از دفتر تخصصی مربوطه امکان‌پذیر است.

تأکید می‌گردد سایر ضوابط و مقررات جاری کالای مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

کد مطلب 6886593
سمیه رسولی

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