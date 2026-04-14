عبدالرحیم تحصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی مراکز خرید تضمینی گندم در استان سمنان برای خرید محصولات مازاد تولید کشاورزان این استان به تناسب زمان تعیین برداشت محصول خبر داد.

وی افزود: به واسطه اقلیم استان سمنان خرید و دست دادن محصول گندم ابتدا در مناطق غربی و سپس مناطق شرقی، طبیعتاً خرید تضمینی محصول تولیدی کشاورزان هم ابتدا از گرمسار و آرادان و سپس دیگر شهرستان‌های استان انجام خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه در نهایت ۳۳ مرکز خرید تضمینی گندم کشاوزان استان را برعهده خواهند داشت، ابراز کرد: این مراکز هم مقارن با برداشت محصولات در شهرستان های هشت گانه استان راه اندازی و کار خرید محصول را انجام می‌دهند.

تحصیلی بیان کرد: طبق مصوبه ابلاغی قیمت گندم خرید تضمینی کشاورزان در سراسر ایران بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم است، ابراز کرد: ۲۰ هزار تومان از این میزان قیمت تشویقی خرید تضمینی گندم به کشاورزانی است که محصولات خود را تحویل مراکز دولتی بدهند.

وی با بیان اینکه در مراکز خرید تضمینی گندم کارشناسان جهاد و غله و خدمات بازرگانی و ... حضور دارند، افزود: تلاش ما این است که بتوانیم مطالبات گندم کاران استان سمنان را امسال هم به موقع و با کمترین فاصله از زمان تحویل محصولات شان، واریز کنیم که کشاورزان دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.