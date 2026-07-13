محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با تکیه بر مدیریت هوشمندانه و یافته‌های علمی، پیش‌بینی می‌شود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن گندم از ۴۰۶ هزار هکتار اراضی استان برداشت شود که گامی بلند در جهت تقویت امنیت غذایی کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ضمن اشاره به اهتمام ویژه برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، اولویت اصلی ما کوتاه‌کردن چرخه پرداخت وجوه است تا تولیدکنندگان دغدغه‌ای جز تولید باکیفیت نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از تولید، افزود: عملیات مبارزه با سن گندم، زنگ زرد و علف‌های هرز در سطحی بالغ بر ۴۵۰ هزار هکتار از مزارع استان اجرایی شد که رکوردی کم‌سابقه در ارتقای سلامت و کیفیت محصول نهایی محسوب می‌شود.

اصغری همچنین از سازماندهی ۷۲ مرکز خرید تخصصی در سراسر استان خبر داد و تاکید کرد: پیش بینی می کنیم امسال حدود ۵۵۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شود و محدودیتی برای دریافت گندم از کشاورزان وجود ندارد و مراکز خرید آماده پذیرش تمامی محصول تحویلی هستند.

وی با اشاره به اجرای مدل نوین خرید اعتباری با مشارکت بانک کشاورزی، خاطرنشان کرد: در این طرح حمایتی، کشاورزان می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد از ارزش گندم تحویلی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، در قالب اعتبار خرید دریافت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربییادآور شد: این اعتبار، تسهیلاتی برای تامین نقدینگی است و به منزله قیمت نهایی محصول نیست.