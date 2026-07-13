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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

۲۸تیر فرصت اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان کردستانی

۲۸تیر فرصت اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان کردستانی

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: مؤدیان مالیاتی می‌توانند تا ۲۸ تیرماه با اصلاح و ثبت مجدد اظهارنامه یا خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده سال قبل از بخشودگی جرایم مالیاتی بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، امکان اصلاح و ثبت مجدد اظهارنامه یا خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ برای مؤدیان فراهم شده است.

وی افزود: مؤدیان می‌توانند تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با مراجعه به سامانه مؤدیان، نسبت به اصلاح و ثبت اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود اقدام کرده و از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان بیان کرد: مطابق این بخشنامه، میزان بخشودگی جرایم برای دوره زمستان ۹۵ درصد، دوره‌های تابستان و پاییز ۹۰ درصد و برای دوره بهار ۸۵ درصد تعیین شده است.

فعله‌گری با اشاره به شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، عنوان کرد: پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی مالیاتی تا پایان روز ۲۹ تیرماه، شرط استفاده از بخشودگی جرایم است.

وی از مؤدیان خواست با استفاده از این فرصت، نسبت به اصلاح اطلاعات و تعیین تکلیف بدهی مالیاتی خود اقدام کنند تا ضمن بهره‌مندی از بخشودگی، از تحمیل جرایم بیشتر در آینده جلوگیری شود.

کد مطلب 6886862

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