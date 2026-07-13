۲۸تیر فرصت اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، امکان اصلاح و ثبت مجدد اظهارنامه یا خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ برای مؤدیان فراهم شده است.

وی افزود: مؤدیان می‌توانند تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با مراجعه به سامانه مؤدیان، نسبت به اصلاح و ثبت اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود اقدام کرده و از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان بیان کرد: مطابق این بخشنامه، میزان بخشودگی جرایم برای دوره زمستان ۹۵ درصد، دوره‌های تابستان و پاییز ۹۰ درصد و برای دوره بهار ۸۵ درصد تعیین شده است.

فعله‌گری با اشاره به شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، عنوان کرد: پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی مالیاتی تا پایان روز ۲۹ تیرماه، شرط استفاده از بخشودگی جرایم است.

وی از مؤدیان خواست با استفاده از این فرصت، نسبت به اصلاح اطلاعات و تعیین تکلیف بدهی مالیاتی خود اقدام کنند تا ضمن بهره‌مندی از بخشودگی، از تحمیل جرایم بیشتر در آینده جلوگیری شود.