به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز شنبه تا سه‌شنبه (۲۷ تا ۳۰ تیرماه) به دلیل تقویت و ماندگاری توده هوای گرم، افزایش نسبی دمای فراتر از نرمال بین ۲ تا چهار درجه سانتی گراد، تداومِ روزهای گرم و استمرارِ بی‌هنجاریِ گرما در سراسر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این شرایط به ویژه در مناطق شمال و مرکز استان آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه، خور و بیابانک، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه محسوس‌تر خواهد بود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف قابل توجه حامل انرژی ( برق و آب) در طول ۲۴ ساعت شبانه روز، احتمال آسیب به صنعت کشاورزی، افزایش شدت اشعه فرابنفش خورشید، احتمال گرمازدگیِ گروه‌هایِ حساس و افزایش وقوع آتش سوزی در مراتع هشداز داده و در ادامه به مدیریتِ بهینه در مصرفِ انرژی توصیه کرده است.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم خودداریِ فعالیتِ گروه‌هایِ حساس در فضای باز بویژه در ساعاتِ گرم روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و تدارکِ برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی تاکید کرده است.