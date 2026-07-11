هفته‌ داغ اصفهان آغاز شد؛ ثبت دمای ۴۷ درجه در مهاباد اردستان

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۲۱ شهر استان از جمله اصفهان، کاشان، نطنز، خور و بیابانک، نائین، آران و بیدگل، نجف آباد، لنجان، مبارکه، ورزنه، کوهپایه، انارک، خمینیشهر، مورچه خورت، برخوار، چوپانان، کبوترآباد، بادرود، اردستان، مهاباد و زواره از توابع اردستان دمای بالای ۴۰ درجه را تجربه میکنند.
وی اضافه کرد: مهاباد امروز با ثبت دمای ۴۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان اصفهان است.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
امینی خاطرنشان کرد: تقویت الگوهای تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، دما طی این هفته افزایش نسبی بین ۲ تا چهار درجه دارد و گرما به ویژه در نیمه شمالی و مرکزی استان محسوس خواهد بود.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به افزایش شدت تابش فرابنفش خورشید در ساعات میانی روز، افزود: به هموطنان توصیه میشود که از انجام فعالیت های فیزیکی در فضای باز در ساعات میانی روز پرهیز کرده و برای جلوگیری از گرمازدگی نکات بهداشتی و محافظتی را رعایت کنند.
امینی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان تا اواسط هفته جاری، صاف تا کمی ابری در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: طی امروز و فردا در مناطق شرقی و شمالی استان شرایط خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
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