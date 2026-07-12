مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۹ شهر استان از جمله اصفهان، نجف آباد، خمینی‌شهر، کبوتر آباد، مهاباد، خور و بیابانک، زواره، مورچه خورت، چوپانان، مبارکه، برخوار، آران و بیدگل، کاشان، ورزنه، فلاورجان، کوهپایه، بادرود، لنجان و اردستان امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه دمای بالای ۴۰ درجه را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: کاشان و آران و بیدگل امروز با ثبت دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین ایستگاه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: تقویت الگوهای تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: آسمان استان تا اواسط هفته جاری، صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد و امروز در نواحی شمالی و شرقی استان برای ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.