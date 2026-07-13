برپایی ۱۵۰ غرفه در میدان اربعین مهران برای فروش سوغات و صنایع دستی

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل کمیته اقتصادی ستاد اربعین برای ارائه خدمات به زائران، اظهار داشت: فعالیت‌های این کمیته در سال جاری نسبت به سال گذشته با رویکردی تخصصی‌تر برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه هفت کمیته تخصصی از جمله تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تأمین آرد و نان، ساماندهی صنوف و دست‌فروشان، نظارت بر قیمت کالا و خدمات و اقتصاد دیجیتال در این ستاد فعال هستند، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، نان و آرد بدون هیچ‌گونه مشکلی اندیشیده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به ساماندهی اصناف و دست‌فروشان، تصریح کرد: امسال با هدف ارائه چهره‌ای شایسته از استان به زائران، ۱۵۰ غرفه در میدان اربعین برای عرضه کالا و خدمات پیش‌بینی شده است و همچنین تعداد غرفه‌های نمایشگاه پایانه برکت برای عرضه سوغات، صنایع‌دستی و محصولات تولیدی استان از ۱۲ غرفه در سال گذشته به ۳۰ غرفه افزایش یافته است.

میرزاد در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شبکه بانکی، گفت: تمامی دستگاه‌های خودپرداز در ایام اربعین فعال خواهند بود و با ایجاد زیرساخت‌های جدید و افزایش خدمات بانکی، تلاش می‌شود زائران با کمترین مشکل، خدمات مالی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه کمیته اقتصادی ستاد اربعین آمادگی کامل برای برگزاری این مراسم را دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه تأمین کالا، برپایی نمایشگاه‌ها و ارائه خدمات اقتصادی هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.