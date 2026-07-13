به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت ماجراجویی‌های مکرر آمریکا در تنگه هرمز، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اجازه دخالت واشنگتن در مدیریت این آبراه راهبردی را نخواهد داد و هرگونه همکاری کشورهای منطقه با ارتش آمریکا را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران قلمداد کرد.

به گفته این مقام نظامی، اقدامات تحریک‌آمیز و شرارت‌های پی در پی نیروهای آمریکایی برای ورود به حوزه مدیریت تنگه هرمز، نه تنها امنیت منطقه و تجارت بین‌المللی را با مخاطره جدی مواجه ساخته، بلکه همکاری برخی کشورهای همسایه با طرف آمریکایی، خطر گسترش جنگ در کل منطقه را به طور چشمگیری افزایش داده است.

وی با اشاره به هشدارهای قبلی، اعلام کرد: پیرو هشدارهای پیشین، به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش که از سوی ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین‌شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح ایجاد شود، با شدت برخورد خواهند کرد و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، گواه روشنی بر این رویه است.

این مقام نظامی خطاب به سران کشورهای منطقه هشدار داد: هرگونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور، به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه، شعله‌های آتش، دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مسئولیت کامل همه ناامنی‌ها و گسترش تنش‌های نظامی در منطقه، متعهد به آمریکا و کشورهایی است که با ارتش جنایتکار آن همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران با آمادگی کامل، هرگونه تهدید را رصد و پاسخ قاطع خواهند داد.